Гол Жо не спас "Коринтианс" от поражения в игре с "Ботафого"

"Ботафого" на своем поле переиграл "Коринтианс" в матче 30-го тура чемпионата Бразилии. Единственный гол в составе гостей забил экс-форвард ЦСКА Жо. Теперь на счету 30-летнего бразильца в этом сезоне 15 мячей в 33 встречах.

"Коринтианс" не может выиграть уже в трех играх подряд, но занимает первое место в турнирной таблице, а "Ботафого" идет на 6-й строчке.

Чемпионат Бразилии

30-й тур

"Ботафого" - "Коринтианс" - 2:1 (0:0)

Голы: Бреннер, 53 (1:0). Жо, 60 (1:1). Рабельо, 76 (2:1).