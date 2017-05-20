Гол Кабаева спас "Богемианс" от вылета из высшего чешского дивизиона

"Богемианс" обыграл "Карвину" в матче 29-го тура чемпионата Чехии - 2:0. Это обеспечило клубу прописку в элитном дивизионе на следующий сезон. Победный мяч провел российский нападающий Евгений Кабаев. Кабаев в России никогда не играл выше второго дивизиона. В "Богемианс" он перешел в 2017 году из эстонского "Калева", где стал лучшим бомбардиром чемпионата. В составе "Богемианс" он забил 2 гола в 10 матчах.
Чемпионат Чехии
Высшая лига
29-й тур
"Богемианс" - "Карвина" - 2:0 (2:0)
Голы: Кабаев, 10 (1:0). Достал, 42 (2:0).
RusSuck
Поздравления шведам, и ждём финал с Канадой!) По праву две лучшие сборные чемпионата, и подобный финал читался по сути с первых дней турнира.) Красивой игры и пусть победит сильнейший!))
22:25