Гол Кабаева спас "Богемианс" от вылета из высшего чешского дивизиона

"Богемианс" обыграл "Карвину" в матче 29-го тура чемпионата Чехии - 2:0. Это обеспечило клубу прописку в элитном дивизионе на следующий сезон. Победный мяч провел российский нападающий Евгений Кабаев. Кабаев в России никогда не играл выше второго дивизиона. В "Богемианс" он перешел в 2017 году из эстонского "Калева", где стал лучшим бомбардиром чемпионата. В составе "Богемианс" он забил 2 гола в 10 матчах.

Чемпионат Чехии

Высшая лига

29-й тур

"Богемианс" - "Карвина" - 2:0 (2:0)

Голы: Кабаев, 10 (1:0). Достал, 42 (2:0).