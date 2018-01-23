"Галатасарай" победил "Кайсериспор" и обошел "Фенербахче" Нойштедтера

"Галатасарай" победил "Кайсериспор" в матче 18-го тура чемпионата Турции. Это позволило клубу обойти в турнирной таблице "Фенербахче", за который выступает игрок сборной России Роман Нойштедтер, и выйти на второе место. Лидирует "Истанбул ББ", опережающий "Галатасарай" на 1 очко, а "Фенербахче" - на 3.

Чемпионат Турции

Суперлига

18-й тур

"Кайсериспор" - "Галатасарай" - 1:3 (0:2)

Голы: Дердийок, 12 (0:1). Дердийок, 19 (0:2). Булут, 52 (1:2). Родригес, 90+1 (1:3).