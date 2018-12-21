"Фенербахче" с Нойштедтером вышел в 1/8 финала Кубка Турции

"Фенербахче" на выезде разгромил "Гиресунспор" в ответном матче 1/16 финала Кубка Турции. Следующий соперник стамбульского клуба определится после жеребьевки.
Российский защитник "Фенербахче" Роман Нойштедтер отыграл всю встречу.
Кубок Турции
1/16 финала
Ответный матч
"Гиресунспор" - "Фенербахче" - 2:5 (1:1)
Голы: Сольдадо, 7 (0:1). Идасса, 14 (1:1). Экиджи, 49 (1:2). Экиджи, 55 (1:3). Окумак, 68 - с пенальти (2:3). Топал, 73 (2:4). Рейес, 89 (2:5).
Первый матч - 0:1.
We're through to the round of 16 at Ziraat Turkish Cup. ✅ 👏 pic.twitter.com/wX9bn4jght– Fenerbahçe English (@Fenerbahce_EN) 20 декабря 2018 г.
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