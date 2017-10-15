Дьяков забил победный мяч за "Сивасспор", "Трабзонспор" с Губочаном и Дюрицей пропустил 6 голов

"Сивасспор" победил "Касымпашу" в матче 8-го тура чемпионата Турции. Победный мяч провел российский защитник Виталий Дьяков.

В другом поединке "Акхисар" забил 6 голов "Трабзонспору", за который играли экс-защитник "Зенита" и "Динамо" Томаш Губочан и бывший игрок обороны "Локомотива" Ян Дюрица.

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8-й тур

"Касымпаша" - "Сивассор" - 2:3 (1:0)

Голы: Сары, 45+3 (1:0). Коне, 53 (1:1). Бифума, 65 (1:2). Рангел, 74 (2:2). ДЬЯКОВ, 82 (2:3).

"Трабзонспор" - "Акхисар" - 1:6 (0:3)

Голы: Сержинью, 9 (0:1). Акбаш, 39 - в свои ворота (0:2). Ларссон, 45+1 (0:3). Омур, 50 (1:3). Паулу Энрике, 53 - с пенальти (1:4). Паулу Энрике, 64 (1:5). Келеш, 90 (1:6).