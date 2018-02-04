"Брюгге" сыграл вничью с "Шарлеруа", Габулов пропустил 13 голов за 5 матчей

"Брюгге" сыграл вничью с "Шарлеруа" в домашнем матче 25-го тура чемпионата Бельгии - 3:3. Российский голкипер хозяев Владимир Габулов отыграл все 90 минут. 34-летний россиянин пропустил уже 13 мячей в пяти матчах (четыре - в чемпионате и один - в Кубке Бельгии).

Габулов перешел в "Брюгге" этой зимой из тульского "Арсенала".

"Брюгге" остался лидером чемпионата Бельгии, на 11 очков опережая сегодняшнего соперника и на 12 - "Андерлехт".

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25-й тур

"Брюгге" - "Шарлеруа" - 3:3 (1:2)

Голы: Илаймааритра, 23 (0:1). Лимбомб, 25 (1:1). Хендрикс, 31 (1:2). Ванакен, 50 (2:2). Уэсли, 74 (3:2). Резаеи, 80 (3:3).

Нереализованный пенальти: Вормер (Б), 38 (мимо).

"Брюгге": Габулов, Мехеле, Митрович, Кулс, Шольц, Вормер, Класи (Накамба, 62), Ванакен, Диаби (Фоссен, 77), Уэсли, Лимбомб (Томечак, 83).