21:52 | Футбол — Зарубежные

"Брюгге" сыграл вничью с "Шарлеруа", Габулов пропустил 13 голов за 5 матчей

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"Брюгге" сыграл вничью с "Шарлеруа" в домашнем матче 25-го тура чемпионата Бельгии - 3:3. Российский голкипер хозяев Владимир Габулов отыграл все 90 минут. 34-летний россиянин пропустил уже 13 мячей в пяти матчах (четыре - в чемпионате и один - в Кубке Бельгии).

Габулов перешел в "Брюгге" этой зимой из тульского "Арсенала".

"Брюгге" остался лидером чемпионата Бельгии, на 11 очков опережая сегодняшнего соперника и на 12 - "Андерлехт".

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25-й тур

"Брюгге" - "Шарлеруа" - 3:3 (1:2)

Голы: Илаймааритра, 23 (0:1). Лимбомб, 25 (1:1). Хендрикс, 31 (1:2). Ванакен, 50 (2:2). Уэсли, 74 (3:2). Резаеи, 80 (3:3). 

Нереализованный пенальти: Вормер (Б), 38 (мимо).

"Брюгге": Габулов, Мехеле, Митрович, Кулс, Шольц, Вормер, Класи (Накамба, 62), Ванакен, Диаби (Фоссен, 77), Уэсли, Лимбомб (Томечак, 83).

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (12)
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Спринт

Габулов стремится на лавку запасных, где играть и пропускать не нужно, а зряплата идёт. В России он привык, что попадают в створ ворот 3-4 раза за матч, а здесь 13-14 раз за тайм.

22:48

Kupservas

Скоро этот вратарь сборной по 4 за матч будет пропускать..

22:42

Особое мнение ^^^

Никчемный...

22:29

henri71

В Голландии он бы еще больше пропустил

22:13

rusfich

Сливают Габулова. Все договорились ему забить!

22:11

Apleks

Габулов не понимает, почему в Бельгии не играют в оборонительный футбол как в России)) что же за люди такие, атакуют почем зря)))

22:10

За Россию без допинга!

А где же все "патриоты", которые во всем винят Родченкова, Баха и Америку?

22:01

Бу-га-га!

)))) Ему, небось, букеры за "больше 1,5" доплачивают.

21:58

alur66

Это об уровне нашего чемпионата-здесь-то среди пешеходов он в лучших бывал.

21:57

Vol15

К ЧМ будет готов,меньше пропустит,потому как столько игр не будет..так держать.

21:57

Thomas_Boy_

Бутеля поменять на Габулова... Это надо суметь.

21:56

Тринадцатый

нормально чё ...

21:54