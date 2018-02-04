"Брюгге" сыграл вничью с "Шарлеруа", Габулов пропустил 13 голов за 5 матчей

"Брюгге" сыграл вничью с "Шарлеруа" в домашнем матче 25-го тура чемпионата Бельгии - 3:3. Российский голкипер хозяев Владимир Габулов отыграл все 90 минут. 34-летний россиянин пропустил уже 13 мячей в пяти матчах (четыре - в чемпионате и один - в Кубке Бельгии).
Габулов перешел в "Брюгге" этой зимой из тульского "Арсенала".
"Брюгге" остался лидером чемпионата Бельгии, на 11 очков опережая сегодняшнего соперника и на 12 - "Андерлехт".
Чемпионат Бельгии
Высшая лига
25-й тур
"Брюгге" - "Шарлеруа" - 3:3 (1:2)
Голы: Илаймааритра, 23 (0:1). Лимбомб, 25 (1:1). Хендрикс, 31 (1:2). Ванакен, 50 (2:2). Уэсли, 74 (3:2). Резаеи, 80 (3:3).
Нереализованный пенальти: Вормер (Б), 38 (мимо).
"Брюгге": Габулов, Мехеле, Митрович, Кулс, Шольц, Вормер, Класи (Накамба, 62), Ванакен, Диаби (Фоссен, 77), Уэсли, Лимбомб (Томечак, 83).
Спринт
Габулов стремится на лавку запасных, где играть и пропускать не нужно, а зряплата идёт. В России он привык, что попадают в створ ворот 3-4 раза за матч, а здесь 13-14 раз за тайм.
22:48
Kupservas
Скоро этот вратарь сборной по 4 за матч будет пропускать..
22:42
Особое мнение ^^^
Никчемный...
22:29
henri71
В Голландии он бы еще больше пропустил
22:13
rusfich
Сливают Габулова. Все договорились ему забить!
22:11
Apleks
Габулов не понимает, почему в Бельгии не играют в оборонительный футбол как в России)) что же за люди такие, атакуют почем зря)))
22:10
За Россию без допинга!
А где же все "патриоты", которые во всем винят Родченкова, Баха и Америку?
22:01
Бу-га-га!
)))) Ему, небось, букеры за "больше 1,5" доплачивают.
21:58
alur66
Это об уровне нашего чемпионата-здесь-то среди пешеходов он в лучших бывал.
21:57
Vol15
К ЧМ будет готов,меньше пропустит,потому как столько игр не будет..так держать.
21:57
Thomas_Boy_
Бутеля поменять на Габулова... Это надо суметь.
21:56
Тринадцатый
нормально чё ...
21:54