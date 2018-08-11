"Брюгге" без Габулова разгромил "Кортрейк"

"Брюгге" на своем поле переиграл "Кортрейк" в матче 3-го тура чемпионата Бельгии. Российский голкипер хозяев Владимир Габулов участия в игре не принимал.

Чемпионат Бельгии

3-й тур

"Брюгге" - "Кортрейк" - 3:0 (2:0)

Голы: Данджума, 3 (1:0). Данджума, 8 (2:0). Схрейверс, 57 (3:0).

"Брюгге": Летица, Денсвил, Митрович, Кулс (Томечак, 69), Пулен, Вормер, Ритс, Ванакен, Фоссен (Опенда, 80), Схрейверс, Данджума (Деннис, 74).Предупреждение: Кулс, 67.

Судья: Смет.

10 августа. Брюгге. Стадион Jan Breydelstadion.