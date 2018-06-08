Артем Милевский: "Назначение Марадоны меня не удивило"

Форвард брестского "Динамо" Артем Милевский заявил, что его не удивило назначение Диего Марадоны на пост председателя правления клуба.

- В моей жизни уже было столько сенсаций, в том числе про меня, что назначение Марадоны на должность в нашем клубе меня не удивила. В Беларуси его еще не было. Конечно, ждем с нетерпением и будем рады знакомству, - цитирует футболиста "Команда №1". - Чем он будет заниматься в "Динамо", пока не слышал. Знаю только, что его приезд к нам в Брест ожидается после чемпионата мира. Безусловно, это легенда мирового футбола и будет интересно познакомиться с такой личностью.

После назначения аргентинца клуб сообщил, что "Диего Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию".