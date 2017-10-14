Аршавин впервые в карьере выиграл Кубок страны

Нападающий "Кайрата" Андрей Аршавин впервые в карьере стал обладателем национального Кубка страны. В финальном матче Кубка Казахстана алмаатинцы победили "Атырау" - 1:0. Экс-капитан сборной России в составе "Зенита" трижды выигрывал чемпионат России, по одному разу - Суперкубок России, Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА и Кубок премьер-лиги. С "Кайратом" он завоевал Суперкубок Казахстана-2017. С лондонским "Арсеналом" форварду не удалось завоевать трофеев.

В "Кайрат" Аршавин перешел из "Кубани" весной 2016 года.