16:09 | Футбол — Зарубежные

Андрей Аршавин объявил о завершении карьеры

Андрей Аршавин. Фото ФК "Зенит"
Андрей Аршавин. Фото ФК "Зенит"
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Бывший нападающий "Зенита" и капитан сборной России Андрей Аршавин объявил о завершении карьеры. В интервью пресс-службе казахстанского "Кайрата" футболист сказал, что полностью заканчивает карьеру.

Напомним, что клуб из Алма-Аты сыграл вничью в игре 33-го тура казахстанской премьер-лиги с "Шахтером" (0:0). Этот матч стал для Аршавина прощальным.

– Вы завершаете карьеру в "Кайрате" или в целом?

– Думаю, полностью завершаю карьеру.

– Какие у вас планы на ближайшее время?

– Сейчас выходные, потом тренировочный процесс к финалу Кубка и в конце ноября я вернусь в Петербург.

2002 год. Андрей Аршавин в &quot;Зените&quot;.

 

Дополнительная информация

https://fckairat.com/news/kayrat/andrey-arshavin-uvozhu-iz-kazahstana-teplotu-lyudey-vsey-strany/?fbclid=IwAR14BM0PgNaD5eg5Lj818iPwC7DvWL0lsOA6EMJdBepQoRHq06tgs1YYEb4

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