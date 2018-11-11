Бывший нападающий "Зенита" и капитан сборной России Андрей Аршавин объявил о завершении карьеры. В интервью пресс-службе казахстанского "Кайрата" футболист сказал, что полностью заканчивает карьеру.

Напомним, что клуб из Алма-Аты сыграл вничью в игре 33-го тура казахстанской премьер-лиги с "Шахтером" (0:0). Этот матч стал для Аршавина прощальным.

– Вы завершаете карьеру в "Кайрате" или в целом?



– Думаю, полностью завершаю карьеру.



– Какие у вас планы на ближайшее время?



– Сейчас выходные, потом тренировочный процесс к финалу Кубка и в конце ноября я вернусь в Петербург.