Бывший нападающий "Зенита" и капитан сборной России Андрей Аршавин объявил о завершении карьеры. В интервью пресс-службе казахстанского "Кайрата" футболист сказал, что полностью заканчивает карьеру.
Напомним, что клуб из Алма-Аты сыграл вничью в игре 33-го тура казахстанской премьер-лиги с "Шахтером" (0:0). Этот матч стал для Аршавина прощальным.
– Вы завершаете карьеру в "Кайрате" или в целом?
– Думаю, полностью завершаю карьеру.
– Какие у вас планы на ближайшее время?
– Сейчас выходные, потом тренировочный процесс к финалу Кубка и в конце ноября я вернусь в Петербург.
Дополнительная информация
https://fckairat.com/news/kayrat/andrey-arshavin-uvozhu-iz-kazahstana-teplotu-lyudey-vsey-strany/?fbclid=IwAR14BM0PgNaD5eg5Lj818iPwC7DvWL0lsOA6EMJdBepQoRHq06tgs1YYEb4
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