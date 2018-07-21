Александр Алиев: "На месте Милевского я дал бы тренеру в морду"

Бывший полузащитник "Локомотива" и "Анжи" Александр Алиев - об уходе своего друга Артема Милевского из брестского "Динамо".

- Он нормально себя чувствует. Вчера мы общались. После того как я узнал об этой ситуации, я позвонил ему и спросил. В СМИ написали, что Артем нарушил режим. Он давно говорил, что у него заканчивается контракт. Пришел молодой тренер, и они не сошлись характерами.

- То есть вопрос не в нарушении режима?

- Никакого нарушения режима не было. Я знаю ситуацию. Тренер просто нашел повод. Я думаю, что с таким подходом он долго не будет работать. Так относиться к Милевскому не стоит и говорить такие вещи в глаза. Был бы я на его месте, я бы не сдержался. Но у Артема выдержка лучше.

- А что бы вы сделали?

- Дал бы в морду. Если бы мне тренер так сказал, - цитирует футболиста "Сегодня".

В текущем сезоне 33-летний нападающий провел 22 матча за брестское "Динамо" и забил пять мячей при восьми голевых передачах. Ранее стало известно, что клуб расторг контракт с ним.