Ули Хенесс: "Было бы безответственно давать чемпионат Европы Турции"

Президент "Баварии" Ули Хенесс высказался по поводу Турции в качестве кандидата на проведение Евро-2024. Он отметил, проводить турнир в этой стране было бы совершенно безответственно.

- В нынешнем состоянии Турции было бы абсолютно безответственно дать им возможность проведения чемпионата Европы, - приводит Abendzeitung cлова Хенесса.

Исполнительный комитет выберет страну-организатора Евро-2024 в четверг, 27 сентября 2018 года, на заседании в доме европейского футбола, в Ньоне (Швейцария). Кандидатов всего два - Германия и Турция.

Арены в Германии полностью готовы и активно используются в настоящее время. Турецкие стадионы готовы не на 100 процентов: две из них должны быть перестроены (в Анкаре и Стамбуле), одна подлежит реконструкции (в Анталье).

Ранее сообщалось о том, УЕФА опубликовал отчет об оценке заявок Немецкого футбольного союза (DFB) и Турецкой федерации футбола (TFF) на проведение Евро-2024. Именно он служит прозрачной основой в процессе принятия решений исполнительным комитетом УЕФА.