Златан Ибрагимович: "Я уверен, что завоюю титул в Англии"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович уверен, что сможет стать чемпионом Англии. После 11 туров "МЮ" занимает шестое место в турнирной таблице, уступая лидирующему в премьер-лиге "Ливерпулю" восемь очков.

– Если я смогу выиграть премьер-лигу, то на следующий день можно заканчивать с футболом, – цитирует L’Equipe шведа. – Ну, почти. Я уверен, что мы завоюем титул. Собираюсь побеждать. В некоторых матчах нам не повезло, но мы принимаем это. Когда веришь во что-то, это непременно произойдет. Раньше я обычно не использовал моменты, которые реализую. Но сейчас все иначе. Я способен на большее.