Златан Ибрагимович: "Маркус Рэшфорд – форвард с огромным потенциалом"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович высказал мнение, что форвард Маркус Рэшфорд уже сейчас обладает лидерскими качествами, которые со временем позволят ему стать ведущим игроком мирового футбола. Бывший капитан сборной Швеции отметил готовность своего 18-летнего партнера по команде брать игру на себя.

– Рэшфорду всего 18, он еще очень молод и у него еще все впереди, – приводит MUTV слова Ибрагимовича. – Он игрок с огромным потенциалом. О его таланте многие говорят уже сейчас, и его наверняка ждет большое будущее. Сейчас для него самое главное не бежать впереди паровоза, у Рэшфорда еще очень много времени.

В субботнем матче 4-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити" (1:2) Рэшфорд вышел на замену в начале второго тайма. Форвард поразил ворота "горожан", но гол не был засчитан из-за Ибрагимовича, который был в положении "вне игры" – мяч оказался в воротах после рикошета от шведа.