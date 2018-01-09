Зинченко выйдет в стартовом составе "Манчестер Сити" на матч против "Бристоль Сити"

Стал известен состав "Манчестер Сити" на матч полуфинала Кубка лиги против "Бристоль Сити". В стартовом составе "горожан" выйдет бывший полузащитник "Уфы" Александр Зинченко.

Полностью стартовый состав "Манчестер Сити" выглядит следующим образом: Браво, Данило, Стоунс, Зинченко, Мангала, Туре, Гюндоган, Де Брейне, Б. Силва, Сане, Стерлинг.

Встреча "Манчестер Сити" – "Бристоль Сити" начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.