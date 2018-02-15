Журналист вручил Конте футболку "Манчестер Юнайтед" с подписью Моуринью

Во время пресс-конференции перед матчем Кубка Англии "Челси" – "Халл Сити" произошел необычный эпизод. Журналист попытался вручить главному тренеру лондонского клуба Антонио Конте футболку "Манчестер Юнайтед" с подписью Жозе Моуринью. Таким образом, англичане хотели помирить итальянца с португальцем.

- Антонио, это подарок от вашего нового друга, Жозе Моуринью, - цитирует ESPN журналиста. - Он нам сказал, что любит вас. Посмотрите, что он написал: "Твой друг, Жозе". Можете обещать, что в следующий раз, когда вы сыграете против него, вы разделите дружбу? Давайте, Антонио! Вы можете стать друзьями навек!

Напомним, что между тренерами возникла словесная перепалка.