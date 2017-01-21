Жозе Моуринью: "Вратари соперников всегда здорово играют против "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после ничьей со "Стоук Сити" (1:1) в гостевом матче 22-го тура чемпионата Англии посетовал на плохую реализацию моментов. По словам португальского специалиста, вратари соперников всегда хорошо играют против "МЮ".

– Сегодня была хорошая игра, в которой оба соперника с самого начала старались победить. Но после 25 минут игры лишь одна команда старалась победить, а другая – защищалась, что ей удавалось с блеском. "Стоук Сити" отлично поработал и делал все, чтобы не дать нам забить.

Мы не смогли реализовать невероятные моменты. Были штанги, сэйвы голкипера, мы не реализовываем свои шансы и снова играем вничью. У нас слишком уж много ничьих для команды, которая столько создает в атаке. Вратари соперников всегда здорово играют против "МЮ".