Жозе Моуринью: "В матче с "Лестером" мне надо было 6 замен, а не 3"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после победы над "Лестером" в матче 1-го тура чемпионата Англии (2:1) посетовал на неготовность игроков проводить на поле 90 минут. Однако португалец остался доволен действиями своих подопечных.

- Мистер Скудамор (исполнительный председатель футбольного союза Англии. - Прим. "СЭ"), должно быть, счастлив, это был хороший матч для старта премьер-лиги, - цитирует BBC Моуринью. - Это был матч, в котором мне нужны были шесть замен, а не три. Я хочу играть в атаку, но не могу. Поль Погба не готов играть 90 минут, Фред тоже. Мне нужно больше замен.

Было нелегко управлять игрой с бровки, но я сказал игрокам, что у нас были хорошие отрезки, много того футбола, который мы хотели показать. "Лестер" - сильный соперник, но мы справились с ним как команда.

Замена Погба? Поль был фантастичен, его вклад был потрясающим, но топливо кончалось. У нас были проблемы. Марсьяль в последние 20 минут мог оформить третий гол, но я не мог сделать эту замену. Игроки отдали все силы, что у них были.