Жозе Моуринью: "У меня еще есть 15 лет до завершения карьеры"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подчеркнул, что он планирует работать еще 15 лет. 54-летний специалист начал самостоятельную тренерскую деятельность в 2000 году, возглавив "Бенфику".

– Мне повезло с тем, как развивалась моя карьера, – приводит BT Sport слова Моуринью. – Я участвовал в испанских, итальянских, португальских и английских дерби, играл в финалах Кубков этих стран, играл ради титулов. Это удивительный опыт. Если я завтра закончу карьеру, я все равно буду счастлив, но проблема заключается в том, что я только на полпути. У меня есть еще 15 лет.

В "Манчестер Юнайтед" у меня появилось чувство, что я еще ничего не сделал. Особенно на фоне таких легенд, как Басби и Фергюсон. Я чувствую, что я – никто. Мне все еще надо что-то доказывать. Чувствую, что сделанного мною недостаточно, чтобы оказаться в одном ряду с ними.