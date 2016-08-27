Жозе Моуринью: "Рэшфорду полезнее играть за резерв "МЮ", чем быть в сборной"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью пообещал, что нападающий Маркус Рэшфорд будет иметь достаточно игровой практики в нынешнем сезоне. Болельщики опасались, что 18-летний англичанин будет вытеснен из состава Златаном Ибрагимовичем.

– Маркус будет играть много, – цитирует The Telegraph Моуринью. – Я не могу сейчас выбрать турниры, сказать, где он будет точно играть. Нельзя сказать, что Златан будет играть в одном турнире, а Рэшфорд – в другом. Мы не покупали больше нападающих, потому что у нас есть Ибрагимович как основной форвард и Рэшфорд как второй. Он поразительно играет для 18-летнего мальчика. Я бы, кстати, предпочитал, чтобы он не в сборную приглашался, где сыграет одну минуту, просидев остальное время на скамейке, а выступал бы за нашу молодежную команду, где будет иметь практику 80-90 минут в матче. Это поможет развитию больше.