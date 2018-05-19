Жозе Моуринью: "Решение по участию Лукаку в финале Кубка Англии примем в последний момент"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью перед финалом Кубка Англии с "Челси" отметил, что пока не знает, сумеет ли принять участие во встрече нападающий Ромелу Лукаку. Бельгийский форвард не играл с конца апреля из-за травмы голеностопа.

- Что касается Марсьяля, то он готов играть. Решение по Лукаку будет принято в последний момент перед самым началом матча, - приводит пресс-служба "МЮ" слова Моуринью. - Не хочу вам сейчас врать и что-то обещать.



Матч "Челси" - "Манчестер Юнайтед" пройдет сегодня, начало - 19.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.

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