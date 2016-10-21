20:40 | ФУТБОЛ — Англия

Жозе Моуринью: "Решение о моем увольнении из "Челси" принимал Роман Абрамович"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в преддверии гостевого воскресного матча 9-го тура чемпионата Англии против "Челси" отметил, что его уход из лондонского клуба состоялся не по его инициативе. По словам португальского специалиста, это было решение владельца команды.

 
Жозе МОУРИНЬЮ.Моуринью против "Челси"

Роман Абрамович решил меня уволить, – цитирует Sky Sports Моуринью, который работал с "синими" с 2004 по 2007 и с 2013 по 2015 год. – Это решение не было взаимным. Однако у меня нет никакой обиды на кого бы то ни было. Такова была воля владельца клуба, по крайней мере, так меня проинформировали. Я принял его как данность, все юридические формальности были соблюдены.

Я предпочел продолжить работу в премьер-лиге, и счастлив от того, что мне повезло возглавить "Манчестер Юнайтед". После ухода из "Челси" старался мыслить позитивно.

Тренерская отставка – это часть футбола. Многие из специалистов высочайшего уровня сталкивались с увольнением. Конечно, бывают исключения, но гораздо чаще от отставки не застрахован ни один тренер.

Хочу отметить, что я покидал клуб с чувством выполненного долга. Мы выиграли чемпионат Англии, и болельщики сохранили в памяти много незабываемых моментов.

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