Жозе Моуринью: "Решение о моем увольнении из "Челси" принимал Роман Абрамович"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в преддверии гостевого воскресного матча 9-го тура чемпионата Англии против "Челси" отметил, что его уход из лондонского клуба состоялся не по его инициативе. По словам португальского специалиста, это было решение владельца команды.

– Роман Абрамович решил меня уволить, – цитирует Sky Sports Моуринью, который работал с "синими" с 2004 по 2007 и с 2013 по 2015 год. – Это решение не было взаимным. Однако у меня нет никакой обиды на кого бы то ни было. Такова была воля владельца клуба, по крайней мере, так меня проинформировали. Я принял его как данность, все юридические формальности были соблюдены.

Я предпочел продолжить работу в премьер-лиге, и счастлив от того, что мне повезло возглавить "Манчестер Юнайтед". После ухода из "Челси" старался мыслить позитивно.

Тренерская отставка – это часть футбола. Многие из специалистов высочайшего уровня сталкивались с увольнением. Конечно, бывают исключения, но гораздо чаще от отставки не застрахован ни один тренер.

Хочу отметить, что я покидал клуб с чувством выполненного долга. Мы выиграли чемпионат Англии, и болельщики сохранили в памяти много незабываемых моментов.