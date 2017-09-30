Жозе Моуринью: "Пока не рассчитываю на Погба"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью перед матчем 7-го тура чемпионата Англии против "Кристал Пэлас" рассказал о состоянии травмированного Поля Погба. По мнению португальца, он не сможет рассчитывать на француза в ближайшее время.

- Погба травмирован и не сможет сыграть с "Кристал Пэлас", - приводит официальный сайт "Манчестер Юнайтед" слова Моуринью. - Его травма не оставляет мне шансов для надежды, как это может быть в случае с Валенсией или Джонсом. Там я могу посмотреть на результаты тренировки и получить какой-то положительный ответ по поводу их доступности. Но это не касается игроков с долгосрочными травмами. Рохо, Погба, Ибрагимович - об этих игроках я пока не думаю и не рассчитываю на них.