Жозе Моуринью: "Отрыв от "Челси" составляет девять очков. Это не великолепно, но хорошо"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью доволен отрывом от "Челси", который занимает пятое место в чемпионате Англии. "МЮ" в последнем матче обыграл "Кристал Пэлас" со счетом 3:2.

– Это очень важная победа для нас, – цитирует Sky Sports Моуринью. – За девять матчей до конца чемпионата у нас отрыв в девять очков от пятого места. Не скажу, что это великолепно, но хорошо. Мы похожим образом отыгрались в матче с "Челси". Но в этот раз уступали со счетом 0:2 в игре с командой, которая отчаянно борется за очки. Забили в последнюю минуту, что добавляет эмоций.