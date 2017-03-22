Жозе Моуринью: "Не могу назвать современную молодежь в футболе "мужчинами"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что современные молодые игроки несерьезно относятся к своей работе, и отметил, что может назвать их только детьми, а не мужчинами. Специалист отметил, что в современном футболе нет таких профессионалов, какие были во времена молодого Фрэнка Лэмпарда.

– Мне нужно адаптироваться к новому миру, сейчас много молодых игроков, – цитирует France Football Моуринью. – Нужно понимать разницу работы с такими людьми, как Фрэнк Лэмпард, который уже в 23 года считал футбол своей работой, был профессионалом, и теми, кто в 23 года остается ребенком. Их я не могу назвать мужчинами. Нужно привыкнуть к этому. Десять лет назад ни один игрок не доставал телефон в раздевалке, теперь все изменилось. Но нужно привыкнуть к этому. Если бороться с такими ситуациями, то можно привнести конфликт в команду и выставить себя человеком из каменного века.