Жозе Моуринью: "Манчестер Юнайтед" не интересовался Роналду"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что "красные дьяволы" не планировали приобретать нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду. Летом зарубежные СМИ нередко писали об интересе манкунианцев к 33-летнему португальцу.

- Криштиану не пришлось бы говорить "МЮ" "да" или "нет", ведь его не было в наших планах, - приводит слова Моуринью Sky Sports. - "Ювентус" инвестировал в него, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Им не нужны инвестиции, чтобы завоевать чемпионство в Италии. Для победы в Лиге чемпионов они сделали отличное приобретение.

Напомним, Роналду присоединился к "Ювентусу" 10 июля 2018 года, подписав 4-летний контракт. В составе туринского клуба он провел 3 матча в серии А и отметился одной результативной передачей.

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