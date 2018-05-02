Жозе Моуринью: "Мактоминэй - лучший игрок "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью назвал 21-летнего полузащитника Скотта Мактоминэя лучшим игроком команды в нынешнем сезоне.



- Я думаю, что мечта каждого мальчика, который приходит в клуб - это сыграть за первую команду. Следующая мечта - принять участие в больших матчах, выступить в Лиге чемпионов и в конечном счете - дебютировать в национальной команде. Мактоминэй начал сезон в академии, но за каких-то полгода добился всего чего хотел. Вот почему игроком года в "Манчестер Юнайтед", по моему мнению, является Мактоминэй.



Напомним, что Мактоминэй дебютировал за красных дьяволов 7 мая прошлого года в матче 36-го тура чемпионата Англии с "Арсеналом" (0:2). В нынешнем сезоне игрок провел за "Манчестер Юнайтед" 20 матчей во всех турнирах и не отметился результатиными действиями. 23 марта Мактоминэй дебютировал в составе сборной Шотландии в товарищеском матчем с Коста-Рикой (0:1).

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