Жозе Моуринью: "Лукаку пропустит минимум 2 матча"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча 21-го тура чемпионата Англии против "Саутгемптона" (0:0) отметил, что нападающий Ромелу Лукаку​ пропустит минимум 2 игры. Форвард на 11-й минуте столкнулся головами с Уэсли Худтом и через три минуты был заменен на Маркуса Рэшфорда. Поле он покинул на носилках и с кислородной маской.

- Когда игрок покидает поле так, как Лукаку, то это, как минимум, два матча, - цитирует BBC Моуринью.

Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" – "Саутгемптон" //

Лукаку столкнулся головами с соперником. Его унесли с поля на носилках