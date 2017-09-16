Жозе Моуринью: "Лукаку не сможет повторить бомбардирский рекорд Руни"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в преддверии матча 5-го тура чемпионата Англии против "Эвертона" рассказал о том, что нападающий Ромелу Лукаку не сможет повторить достижение Уэйна Руни по забитым голам. По мнению португальца, уровень чемпионата Англии возрос, а команды стали больше обороняться.

- Считаю, что Уэйн провел 10 лет своей карьеры в несколько другой премьер-лиге, - цитирует fourfourtwo Моуринью. - Раньше в чемпионате Англии было проще забивать голы не только из-за разницы между топ-клубами и всеми остальными, но и из-за тактических особенностей. Думаю, что сейчас гораздо больше обороняются, потому и играть стало намного сложнее.