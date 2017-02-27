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Жозе Моуринью: "Фанаты "МЮ" проведут всю ночь у дома Ибрагимовича, чтобы уговорить его остаться"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил, что хочет оставить нападающего Златана Ибрагимовича в команде на следующий сезон. Контракт 35-летнего шведа, который в воскресенье сделал дубль в финале Кубка лиги против "Саутгемптона" (3:2), заканчивается летом.

- Я никогда не уговаривал футболистов остаться в команде, - приводит Mirror слова Моуринью. - Однажды Златан принял решение уйти из "Интера", но я ничего не сделал, чтобы он остался. Мне было грустно, но никогда не пытался влиять на решения игроков. 

Думаю, если это будет необходимо, то фанаты проведут всю ночь у дома Ибрагимовича. Они сделают это ради клуба. Мы все хотим, чтобы Златан остался на следующий сезон.

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Материалы REN-TV

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