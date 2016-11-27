Жозе Моуринью: "Боялся, что после тяжелой травмы Фил Джоунс не обретет себя"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил, что очень доволен игрой защитника команды Фила Джоунса. Футболист вернулся в строй после травмы и два матча кряду проводит без замен.

– Фил выглядит очень хорошо, постепенно он набирает свою лучшую форму, – цитирует Goal.com Моуринью. – В течение 90 минут он не совершил ни одной ошибки, я очень за него рад, потому что многие футболисты после таких травм так и не набирают своих лучших кондиций. Я боялся, что это же случится и с ним, но он справляется.