Жиру и Санчес - в атаке "Арсенала" на матч с "Тоттенхэмом"

Стали известны составы "Тоттенхэма" и "Арсенала" на матч 35-го тура чемпионата Англии. На данный момент "шпоры" идут на втором месте в турнирной таблице премьер-лиги, "канониры" занимают шестую строчку.

"Тоттенхэм": Ллорис - Триппьер, Алдервейрелд, Дайер, Фертонген - Дэйвис, Ваньяма - Эриксен, Алли, Сон Хын Мин - Кейн.

Запасные: Форм, Уокер, Виммер, Дембеле, Сиссоко, Нкуду, Янссен.

"Арсенал": Чех - Габриэл, Косьельни, Монреаль - Окслейд-Чемберлейн, Рэмси, Джака, Гиббс - Езил, Жиру, Алексис Санчес.

Запасные: Оспина, Холдинг, Бельерин, Кокелен, Ивоби, Уолкотт, Уэлбек.

Напомним, что матч состоится сегодня, 30 апреля, начало - в 18.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию