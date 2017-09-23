Юрген Клопп: "В "Челси" Салах был ребенком, а в "Ливерпуле" - возмужал"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил игру новичка команды Мохамеда Салаха. По мнению наставника "красных", египтянин стал сейчас намного более зрелым игроком, нежели когда он выступал за "Челси".

- Я не удивлен тем, как быстро Салах адаптировался, - приводит Goal.com слова Клоппа. - У него была целая предсезонная подготовка. Он работал с нами на протяжении нескольких недель. 38 миллионов фунтов стерлингов за него? Я никогда не скажу, что это дешево. Но я убежден, что Мохамед - очень хороший игрок. Вы все видели в первой игре в Уотфорде. Это было трудно. Но он играл лучше, чем кто-либо мог себе представить. Да, Салах играл в "Челси". Но там он был ребенком, а сейчас возмужал и становится только лучше.