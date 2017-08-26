Юрген Клопп: "Уважаю Венгера за то, что он сделал для всего футбола"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поддержал наставника "Арсенала" Арсена Венгера, отметив, что не понимает болельщиков, которые призывают отправить француза в отставку. Немецкий специалист отметил, что в последние годы лондонцы постоянно выступали в Лиге чемпионов и были близки к завоеванию трофеев.

В чемпионате Англии-2016/17 "Ливерпуль" опередил "Арсенал" и занял четвертое место, которое дает право участвовать в Лиге чемпионов. "Канониры", в свою очередь, попали в Лигу Европы.

- Арсен любит свою работу и, очевидно, у него есть силы, чтобы делать то, что он считает правильным, - цитирует Sky Sports Клоппа. - Он - единственный, кто может судить об этом (игре "Арсенала". - Прим "СЭ"). Кроме, конечно, руководства клуба, которое согласно с ним, раз продлило контракт.

Я думаю, "Арсенал" всегда был успешен, выступал в Лиге чемпионов, был близок к титулам.

Иногда можно почувствовать, что болельщики больше не хотят тебя видеть. Я не понимаю этого, но я не нахожусь внутри этой ситуации. Единственное, что я могу сказать, я очень уважаю Венгера. Уважаю то, что он сделал в прошлом. Причем, не только для "Арсенала", но для всего футбола. Он - большой тренер. Я рад, что он до сих пор работает и мы встретимся в воскресенье.

Напомним, матч 3-го тура чемпионата Англии между "Ливерпулем" и "Арсеналом" состоится 27 августа. Начало игры - 18.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.