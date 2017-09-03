Юрген Клопп: "Отказав "Барселоне" в продаже Коутинью, "Ливерпуль" сохранил отличного игрока"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил удовлетворение в связи с тем, что в команде остался полузащитник Филиппе Коутинью. В услугах бразильца минувшим летом всерьез была заинтересована "Барселона".

– "Барселона" приобрела у "Боруссии" Дембеле за 105 миллионов евро, но наши клубы находятся в разных ситуациях, – цитирует Sport1 Клоппа. – Не верьте всему, что пишут в прессе, там каждую минуту новые истории. "Боруссия" решила продать Дембеле, а мы решили сохранить Коутинью. Это две разные ситуации, поэтому я не могу их сравнить, но могу отметить, что мы сохранили в своем составе отличного футболиста.