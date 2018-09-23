Юрген Клопп: "Не думаю, что травма Ван Дейка серьезная"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после победы над "Саутгемптоном" (3:0) в матче 6-го тура чемпионата Англии рассказал о состоянии защитника Виргила ван Дейка. Футболист не доиграл матч из-за травмы ребра.

В начале второго тайма 27-летний голландец схватился за ребро после столкновения с форвардом гостей Шейном Лонгом и был заменен через несколько минут.

- У него уже был синяк перед игрой c "ПСЖ", что очень неудобно, и он получил еще один удар там же, - приводит пресс-служба клуба слова Клоппа. - Это не круто, но не должно быть слишком серьезным. Надеюсь, все будет в порядке. Я не слышал ничего другого.

На следующей неделе "красные" дважды сыграют с "Челси": в среду в Кубке лиги, а в субботу – в премьер-лиге. После этого команду Юргена Клоппа ждет выездная игра 2-го тура Лиги чемпионов против "Наполи" и поединок с "Манчестер Сити" в рамках чемпионата.

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