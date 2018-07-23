Юрген Клопп: "Мне понравилось, как мы играли с "Боруссией"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп - о положительных моментах в игре своей команды против "Боруссии" Дортмунд (1:3) в рамках International Champions Cup.

- Справедлив ли счет? Мы уже несколько раз говорили, что футбол - это игра на результат. Мы проиграли, Дортмунд забил три мяча, а мы - один. Поэтому результат справедлив, - цитирует тренера официальный сайт клуба. - Конечно, для обеих команд сегодня были очень сложные условия: влажность и тому подобное. Думаю, что несколько игроков после первых пяти минут подумали: "вау, где это мы?". Так мы и играли в первом тайме. В этот период довольно сложно организовывать игру, имея в распоряжении смешанный состав. У Дортмунда те же проблемы. Фабинью должен был быть организатором игры, но вместе с ним играли Адам Лаллана, Кертис Джонс и два вингера. Это было непросто. "Боруссия" хорошо начала, затем мы контролировали игру, но не создавали моментов. При этом мы забили со стандарта. Игра на стандартных положениях - это лучшее, что у нас было сегодня. Во втором тайме мы сыграли гораздо лучше против абсолютно другой "Боруссии". Мы лучше прессинговали и отбирали мяч, но после отбора нам не удавалось хорошо распорядиться мячом. Неожиданно, что мы забили в первом тайме и не забили во втором. У нас было несколько моментов, и мне понравилось, как мы играли.