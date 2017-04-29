Юрген Клопп: "Ливерпуль" в прошлом году прошел через то, с чем столкнулся "МЮ"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп ответил наставнику "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью. Португалец ранее заявил, что у "красных" есть преимущество в чемпионате Англии, потому что они не играют в других турнирах.

– Я понимаю, о чем он, – цитирует Sky Sports Клоппа. – Но у нас было нечто похожее в прошлом году. От травм и потерь никто не застрахован. Я знаю, что это трудно. У "МЮ" семь или восемь игр до конца сезона. Но мы проходили через это и далеки от борьбы за чемпионство. Это не вопрос справедливости. Это реальность. В прошлом году никто не спрашивал, как мы себя чувствуем.