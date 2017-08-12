Юрген Клопп: "Ливерпуль" должен был побеждать "Уотфорд", потому что играл лучше"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп разочарован результатом матча 1-го тура чемпионата Англии с "Уотфордом" (3:3). По словам специалиста, мерсисайдцы были должны побеждать, потому что играли лучше соперника.

- В конце матча "Ливерпулю" не повезло. Несомненно, что последний гол был забить из офсайда, - приводит BBC слова Клоппа. - Лайнсмен был рядом и должен был это увидеть.

Я был не очень доволен игрой в первом тайме. Мы хорошо контролировали мяч, но не смогли добиться желаемого результата. Во втором все было лучше, но нам не удалось закрыться. "Ливерпулю" нужно собраться. Мы должны были побеждать, потому что были лучше "Уотфорда".