Юрген Клопп: "Гвардьола на матче "Ливерпуля"? Может быть, он захотел посмотреть хороший футбол"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в преддверии матча 19-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Сити" подчеркнул, что в этом сезоне он не особо тщательно следит за игрой будущего соперника. Ранее сообщалось, что наставник "горожан" Хосеп Гвардьола присутствовал на предыдущей встрече мерсисайдцев.

- Я уважаю "Манчестер Сити", но не был на их стадионе, а также не наблюдал за матчами, - приводит Sky Sports слов Клоппа. - Может быть, они пришли к нам, чтобы посмотреть хороший футбол? Предстоящий поединок будет тяжелым, но захватывающим. Хорошо, что он пройдет на нашей арене.