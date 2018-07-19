09:03 | Футбол — Англия

Ярмоленко заставляет одноклубников слушать Верку Сердючку


Новичок "Вест Хэма"  Андрей Ярмоленко знакомит своих партнеров по команде с творчеством украинской исполнительницы Верки Сердючки. 28-летний форвард включил одну из композиций артистки во время автомобильной поездки с защитником лондонского клуба Иссой Диопом

Ярмоленко стал игроком "Вест Хэма" 11 июля 2018 года, подписав 4-летний контракт с лондонским клубом. 

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