Ярмоленко заставляет одноклубников слушать Верку Сердючку

Новичок "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко знакомит своих партнеров по команде с творчеством украинской исполнительницы Верки Сердючки. 28-летний форвард включил одну из композиций артистки во время автомобильной поездки с защитником лондонского клуба Иссой Диопом.

У Вест Гемі тепер "все будет хорошо"🤣

Андрій Ярмоленко привчає партнерів слухати правильну музику😜 pic.twitter.com/Yiz7DtKpgi – FootballHub (@FootballHub_Ua) 18 июля 2018 г.

Ярмоленко стал игроком "Вест Хэма" 11 июля 2018 года, подписав 4-летний контракт с лондонским клубом.