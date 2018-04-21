"Вулверхэмптон" стал победителем чемпионшипа

"Вулверхэмптон" победил "Болтон" со счетом 4:0 в гостевом матче 44-го тура чемпионшипа. "Волки" набрали 98 очков и опережают "Фулхэм" на 13 баллов. Таким образом, за два тура до окочания турнира "Вулверхэмптон" гарантировал себе первое место.



"Вулверхэмптон" в четвертый раз выиграл чемпиошип. Только четыре клуба выигрывали турнир чаще: "Лестер", "Манчестер Сити" (оба по семь), "Шеффилд Уэнсдей", "Сандерленд" (оба по пять).

В следующем сезоне "волки" сыграют в премьер-лиге, где последний раз выступали в сезоне-2011/12.

