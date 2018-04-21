"Вулверхэмптон" стал победителем чемпионшипа

"Вулверхэмптон" победил "Болтон" со счетом 4:0 в гостевом матче 44-го тура чемпионшипа. "Волки" набрали 98 очков и опережают "Фулхэм" на 13 баллов. Таким образом, за два тура до окочания турнира "Вулверхэмптон" гарантировал себе первое место.
"Вулверхэмптон" в четвертый раз выиграл чемпиошип. Только четыре клуба выигрывали турнир чаще: "Лестер", "Манчестер Сити" (оба по семь), "Шеффилд Уэнсдей", "Сандерленд" (оба по пять).
В следующем сезоне "волки" сыграют в премьер-лиге, где последний раз выступали в сезоне-2011/12.
It’s official... @Wolves are going up as CHAMPIONS! 🏆 pic.twitter.com/Kh4dvnJPHT– Sky Bet Championship (@SkyBetChamp) 21 апреля 2018 г.
Pablo_75
Интересно, каковы волки сейчас. В предыдущее своё пребывание в АПЛ - была очень лихая и задиристая команда, регулярно давали бой лидерам.
22:04 21 апреля
Thomas_Boy_
* гляньте, да.
20:47 21 апреля
Thomas_Boy_
Насчет "Халла". Успех, если можно назвать успехом его выступление после отставки Слуцкого, команде обеспечили Эрнандес и Уилсон, которые при Слуцком не играли и играть не могли. Один (Эрнандес) получил травму накануне старта турнира, а это лучший бомбардир "Халла", а второго (Уилсона) не так давно взяли в аренду. А теперь глянтье на их статистику. У Эрнандеса в 11 матчах 9 голов. У Уилсона те же 9 голов в 12 матчах. Так что не в Слуцком дело.
20:47 21 апреля
zoostation
...а Халл хоть со Слуцким, хоть без него, всё равно 18 место. Зато забили для 18-й команды чемпионата очень прилично!
20:41 21 апреля
Lennon
Парадокс..... Волки - вышли, Сандерленд - вылетел
20:39 21 апреля
Thomas_Boy_
sergey.v1968 __________ Математик, а ты "Кардифф" в расчет вообще не принимаешь? Хоть бы табличку глянул.
20:38 21 апреля
zoostation
sergey.v1968/// В таблицу посмотрите получше, там Кардифф "мешал" волкам заранее занять 1 место. У него ещё 4 игры в запасе и 83 очка, теоретически могло бы быть 95. Так что теперь у волков 98 очков и никакой Кардифф уже не помешает!
20:38 21 апреля
sergey.v1968
Странно - математически они и до этого тура были недосягаемы, не? 13 очков, если бы проиграли - 10, даже еси бы фулхэм проиграл весто выигрыша (они выиграли 3/0, то есть, на самом деле, 13 очков дельта была 4 тура назад - то есть не в прошлом туре, а в позапрошлом волки выиграли турнир), то дельта была бы 7... За 2 тура не отыграть. Математики, млин. А Халл радуется, что вовремя нарикам слил слуцкера, теперь он - проблема тюльпанолюбов
20:13 21 апреля
Тахир Забиздуллин
Дачники это как раз Фулхем
20:00 21 апреля
shpasic
зато Халл без Слуцкого сыграл 5:5!
19:59 21 апреля