19:54 21 апреля | Футбол — Англия

"Вулверхэмптон" стал победителем чемпионшипа

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"Вулверхэмптон" победил "Болтон" со счетом 4:0 в гостевом матче 44-го тура чемпионшипа. "Волки" набрали 98 очков и опережают "Фулхэм" на 13 баллов. Таким образом, за два тура до окочания турнира "Вулверхэмптон" гарантировал себе первое место.

"Вулверхэмптон" в четвертый раз выиграл чемпиошип. Только четыре клуба выигрывали турнир чаще: "Лестер", "Манчестер Сити" (оба по семь), "Шеффилд Уэнсдей", "Сандерленд" (оба по пять).

В следующем сезоне "волки" сыграют в премьер-лиге, где последний раз выступали в сезоне-2011/12.
 

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (10)
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Pablo_75

Интересно, каковы волки сейчас. В предыдущее своё пребывание в АПЛ - была очень лихая и задиристая команда, регулярно давали бой лидерам.

22:04 21 апреля

Thomas_Boy_

* гляньте, да.

20:47 21 апреля

Thomas_Boy_

Насчет "Халла". Успех, если можно назвать успехом его выступление после отставки Слуцкого, команде обеспечили Эрнандес и Уилсон, которые при Слуцком не играли и играть не могли. Один (Эрнандес) получил травму накануне старта турнира, а это лучший бомбардир "Халла", а второго (Уилсона) не так давно взяли в аренду. А теперь глянтье на их статистику. У Эрнандеса в 11 матчах 9 голов. У Уилсона те же 9 голов в 12 матчах. Так что не в Слуцком дело.

20:47 21 апреля

zoostation

...а Халл хоть со Слуцким, хоть без него, всё равно 18 место. Зато забили для 18-й команды чемпионата очень прилично!

20:41 21 апреля

Lennon

Парадокс..... Волки - вышли, Сандерленд - вылетел

20:39 21 апреля

Thomas_Boy_

sergey.v1968 __________ Математик, а ты "Кардифф" в расчет вообще не принимаешь? Хоть бы табличку глянул.

20:38 21 апреля

zoostation

sergey.v1968/// В таблицу посмотрите получше, там Кардифф "мешал" волкам заранее занять 1 место. У него ещё 4 игры в запасе и 83 очка, теоретически могло бы быть 95. Так что теперь у волков 98 очков и никакой Кардифф уже не помешает!

20:38 21 апреля

sergey.v1968

Странно - математически они и до этого тура были недосягаемы, не? 13 очков, если бы проиграли - 10, даже еси бы фулхэм проиграл весто выигрыша (они выиграли 3/0, то есть, на самом деле, 13 очков дельта была 4 тура назад - то есть не в прошлом туре, а в позапрошлом волки выиграли турнир), то дельта была бы 7... За 2 тура не отыграть. Математики, млин. А Халл радуется, что вовремя нарикам слил слуцкера, теперь он - проблема тюльпанолюбов

20:13 21 апреля

Тахир Забиздуллин

Дачники это как раз Фулхем

20:00 21 апреля

shpasic

зато Халл без Слуцкого сыграл 5:5!

19:59 21 апреля

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