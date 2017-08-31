"Вольфсбург" арендовал Ориги у "Ливерпуля"

Нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги подписал контракт с "Вольфсбургом", информирует пресс-служба мерсисайдцев. Соглашение с форвардом рассчитано до конца сезона.

Ранее сообщалось, что 22-летний бельгиец не входит в планы главного тренера "красных" Юргена Клоппа. Напомним, английский клуб приобрел форварда у "Лилля" в 2014 году. С тех пор Ориги сыграл в 77 матчах, забил 21 гол и сделал 7 голевых передач.

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