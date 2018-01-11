Владелец "Тоттенхэма" – о Кейне: "Игроки, которых мы хотим удержать, останутся в клубе"

Президент "Тоттенхэма" Дэниел Леви уверен в том, что лидеры "шпор" не сменят клуб в ближайшее время. Ранее сообщалось о том, что нападающий лондонцев Харри Кейн может стать игроком "Реала".

– Могу заверить, что все игроки, которых мы хотим сохранить, проведут в "Тоттенхэме" и следующий сезон, – приводит AS слова Леви. – Я уверен в этом на сто процентов.

Напомним, что Кейн выступает в составе "Тоттенхэма" с 2010 года. В текущем сезоне он провел за клуб из Лондона 27 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и трижды ассистировал партнерам по команде.