Владелец "Сандерленда" готов отдать клуб бесплатно

Владелец "Сандерленда" Эллис Шорт готов бесплатно отдать принадлежащий ему клуб, сообщает BBC. По информации источника, единственное условие сделки - новый хозяин возьмет на себя все долги команды.

Ранее американский бизнесмен хотел продать принадлежащие ему акции за 50 миллионов фунтов. Согласно данным, опубликованным в 2016 году, долги клуба составляли 137,3 миллиона фунтов. Около 50 процентов долгов приходятся на долю Шорта.

Шорт владеет "Сандерлендом" с 2008 года. За это время лучшим результатом команды является 10-е место в чемпионате Англии. По итогам сезона-2016/17 "черные коты" вылетели в чемпионшип.

В этом сезоне команда рискует вылететь в третий по силе дивизион английского футбола. После 33 туров она занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 26 очков.