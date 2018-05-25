"Вест Хэм" интересуется защитником "Барселоны" Марлоном

Защитник "Барселоны" Марлон может стать игроком "Вест Хэма", сообщают испанские СМИ.

Как информирует Mundo Deportivo, на данный момент в "Барсе" ожидают официального предложение от "молотобойцев", чтобы продолжить переговоры. Каталонский клуб не против расстаться с игроком. Прошлый сезон бразилец провел в аренде в "Ницце".

22-летний футболист в прошедшем сезоне провел 23 матча в чемпионате Франции. Его аренда в "Ниццу" истекает летом 2019 года. При этом "Вест Хэм" готов выкупить контракт игрока.