Венсан Компани: "Мы не чувствовали угрозы от "МЮ"

Защитник "Манчестер Сити" Венсан Компани остался доволен тем, как его команда сыграла в матче чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед" (0:0). По словам бельгийца, соперник мало угрожал его команде.

– Мы набрали очко – это не так плохо, – цитирует ВВС Компани. – Не чувствовали, что игра нам тяжело дается, а противник представляет угрозу. В этом сезоне нам часто удаются хорошие игры, чего не скажешь о результатах.

Хочу отметить Рэшфорда и Марсьяля в "МЮ". У них большое будущее и много возможностей впереди. Они молниеносны, а когда наберутся большего опыта, станут создавать гораздо больше проблем.

Трансляция матча "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед"