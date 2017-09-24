Ван Нистелрой перешел из "МЮ" в "Реал" из-за конфликта с Криштиану Роналду

Алистер Кэмпбелл, советник бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра, в своей автобиографии рассказал о том, почему нападающий Руд ван Нистелрой покинул "Манчестер Юнайтед" и перешел в "Реал". Кэмпбелл хорошо общался с тогдашним наставником "Красных дьяволов" сэром Алексом Фергюсоном.

"Последней каплей стал момент, когда Руд сказал Криштиану, что он нашел в Карлуше Кейруше (ассистент Фергюсона - Прим. "СЭ") нового отца. Это случилось после того, как у Роналду умер отец. Карлуш попросил ван Нистелроя проявлять к другим уважение. Голландец позже извинился перед португальцем, но извинения не были приняты. Фергюсон узнал об этом и отправил ван Нистелроя домой. Он не знал, что ему делать с голландцем", - приводит Goal.com слова из автобиографии Кэмбелла.