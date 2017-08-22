В продажу поступила форма "Манчестер Юнайтед" с фамилией Ибрагимовича

Технический спонсор "Манчестер Юнайтед" компания Adidas продает на своем официальном сайте футболки Златана Ибрагимовича с номером 10, хотя футболист после минувшего сезона не выступает за команду. Британские СМИ рассматривают эту продажу либо как ошибку компании-экипировщика, либо как намек на то, что слухи о возвращении Ибрагимовича подтвердятся.

Ранее появлялась информация, что 35-летний швед, забивший в прошлом сезоне 28 мячей в 46 матчах, подпишет с "МЮ" контракт, когда восстановится после травмы.