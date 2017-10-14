"Уотфорд" обыграл "Арсенал" и вышел на четвертое место в чемпионате Англии

В матче 8-го тура чемпионата Англии "Уотфорд" дома одержал волевую победу над "Арсеналом" - 2:1. Победный гол на 92-й минуте забил Том Клеверли.

Отметим, что после этой встречи "Уотфорд" поднялся на 4 место, "Арсенал" опустился на 6.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

8-й тур

"Уотфорд" - "Арсенал" - 2:1 (0:1)

Голы: Мертесакер, 39 (0:1). Дини, 71 - с пенальти (1:1). Клеверли, 90+2 (2:1).

"Уотфорд": Гомес, Мариаппа (Дини, 63), Бритос, Кико Фемения, Кабаселе, Холевас, Клеверли, Перейра, Дукуре, Грэй (Каррильо, 63), Ришарлисон.

"Арсенал": Чех, Мертесакер, Монреаль, Косьельни (Холдинг, 85), Колашинац, Бельерин, Джака, Эль-Ненни, Уэлбек (Езил, 61), Ляказетт (Жиру, 68), Ивоби.

Предупреждение: Кабаселе, 64.

Судья: Суобрик (Англия).

14 октября. Уотфорд. Стадион Vicarage Road.

Турнирная таблица - здесь